Roma, operazione riuscita per Karsdorp: tornerà tra 6 settimane (Di lunedì 19 settembre 2022) In attesa di conoscere con esattezza le condizioni di Dybala e Pellegrini la Roma 'festeggia' (per modo di dire) l'esito positivo dell'operazione al menisco alla quale si è sottoposto oggi Rick ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) In attesa di conoscere con esattezza le condizioni di Dybala e Pellegrini la'festeggia' (per modo di dire) l'esito positivo dell'al menisco alla quale si è sottoposto oggi Rick ...

sportli26181512 : Roma, operazione riuscita per Karsdorp: tornerà tra 6 settimane: Roma, operazione riuscita per Karsdorp: tornerà tr… - Gazzetta_it : #Roma, operazione riuscita per #Karsdorp: tornerà tra 6 settimane - TuttoASRoma24 : Roma, operazione ok per Karsdorp: ecco il periodo di stop ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - sportli26181512 : Roma, operazione riuscita per Karsdorp: recupero in 6 settimane: In attesa di conoscere con esattezza le condizioni… - tempoweb : Rick #Karsdorp è stato operato in #Svizzera: via al recupero dopo la lesione al menisco @fil_biafora #asroma #roma… -