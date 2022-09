Qua la zampa, cancellata la premiere per abuso sui cani (Di lunedì 19 settembre 2022) Qua la zampa è un film che parla di cani e amicizia, ma la cui produzione è stata messa a rischio da un video illegale sull'abuso di un cane Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Qua laè un film che parla die amicizia, ma la cui produzione è stata messa a rischio da un video illegale sull'di un cane

enpaonlus : Vi aspettano al canile ENPA di Vicenza! ?@lazampa? ?@AdozioniX? @zampa_qua - LiveSarnataro : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?????? info a: 3319670437 ?? ?? ???????? NON VOLTIAMOCI DALL'ALTRA PARTE AIUTIAMO CHI AIUTA @zampa_qua #adotta #… - blvkstarlet : sto guardando qua la zampa e sto piangendo come non mai - ClaudiaGiulioni : RT @zampe_d: RICEVO E CONDIVIDO ?????? info a: 3358025999 ?? ?? ???????? NON VOLTIAMOCI DALL'ALTRA PARTE AIUTIAMO CHI AIUTA @zampa_qua #adotta #… - poch8mio : RT @Achille03415924: ?????? TROVATO A ROMA zona BOCCEA - Border Collie senza microchip - Portato al CANILE della MURATELLA ?????? vi chiedo RT… -