Processo sul crollo del Morandi, Autostrade e Spea non saranno responsabili civili (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo ha stabilito il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri in apertura dell’udienza di questa mattina. Egle Possetti (Comitato dei parenti delle vittime): “Siamo amareggiati” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo ha stabilito il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri in apertura dell’udienza di questa mattina. Egle Possetti (Comitato dei parenti delle vittime): “Siamo amareggiati”

