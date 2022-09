Pagelle Lazio | Felipe Anderson convinto e deciso | Milinkovic sostanza e giocate di classe

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sarri (all.) 7,5 Prima vittoria esterna, reazione giusta dopo il cappotto danese. Lava. ...

Sarri (all.) 7,5 Prima vittoria esterna, reazione giusta dopo il cappotto danese. Lava. ...Utd 0 - 2 18:45 FC Midtjylland -5 - 1 18:45 Feyenoord - SK Puntigamer Sturm Graz 6 - 0 18:45 Olympiakos - Friburgo 0 - 3 18:45 Qarabag - Nantes 3 - 0 18:45 Trabzonspor - Stella Rossa 2 - 1 18:...Festa Lazio contro la Cremonese, gli uomini di Sarri si ricompattano e lasciano alle spalle l'incubo di giovedì in Europa League. Solida la prestazione di tutta la squadra, a partire da ...Sarri (all.) 7,5 Prima vittoria esterna, reazione giusta dopo il cappotto danese. La Lazio va. Provedel 7 Trasmette tranquillità nella gestione del pallone, attento nelle uscite, si fa trovare pronto ...