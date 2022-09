Ostia, duplice omicidio Baficchio-Sorcanera, processo Clan Spada: ergastolo confermato per Ottavio, assolto Roberto (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è conclusa questa sera, con la conferma dell’ergastolo, la fase processuale dell’appello bis per Ottavio Spada, condannato per l’uccisione di Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’ e Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’, facenti parte di un Clan rivale. L’omicidio era avvenuto in pieno centro a Ostia il 22 novembre del 2011. Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, Francesco Mollace aveva chiesto di confermare la massima pena sia per i mandanti che gli esecutori del delitto. Leggi anche: Ostia. Clan Spada, è mafia: lo dice la Cassazione assolto Roberto Spada Ma se i giudici della Corte di assise di appello di Roma hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è conclusa questa sera, con la conferma dell’, la fase processuale dell’appello bis per, condannato per l’uccisione di Francesco Antonini detto ‘’ e Giovanni Galleoni detto ‘’, facenti parte di unrivale. L’era avvenuto in pieno centro ail 22 novembre del 2011. Il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, Francesco Mollace aveva chiesto di confermare la massima pena sia per i mandanti che gli esecutori del delitto. Leggi anche:, è mafia: lo dice la CassazioneMa se i giudici della Corte di assise di appello di Roma hanno ...

