“Non posso farlo”. UeD, Riccardo Guarnieri crolla all’improvviso: sono lacrime di dolore (Di lunedì 19 settembre 2022) Domani 20 settembre inizierà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne, grandi protagonisti ancora una volta saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Secondo le indiscrezioni infatti qualcosa bolle in pentola. Intanto l’universo di UeD e alle prese con la clamorosa rottura dopo 9 anni di matrimonio tra Eugenio Colombo e Francesca Del Testa. Nelle ore scorse è andato in scena uno scambio di accuse durissimo sui social. “Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina”. E conclude: “La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Domani 20 settembre inizierà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne, grandi protagonisti ancora una volta sarannoe Ida Platano. Secondo le indiscrezioni infatti qualcosa bolle in pentola. Intanto l’universo di UeD e alle prese con la clamorosa rottura dopo 9 anni di matrimonio tra Eugenio Colombo e Francesca Del Testa. Nelle ore scorse è andato in scena uno scambio di accuse durissimo sui social. “Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina”. E conclude: “La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive ...

trash_italiano : - finché lei non mi dice che posso darle del tu - MAI #Amici22 - gparagone : Il tema #NoVax nei nostri c’è e ritornerà. Le cicatrici le portiamo; non è che posso dimenticare! D’altra parte pr… - GiovaQuez : Salvini: 'Chi sceglie la Lega fa una scelta di coerenza: noi governiamo solo col centrodestra'. Nell'ultima legisla… - GiuGat1987 : RT @MaryMDD9: Sto ricevendo messaggi con scritto “ eh ma tu eri Allegriana” ma cosa vuol dire scusate? Io sono JUVENTINA in primis, poi tut… - basciagonixever : RT @giuliasart84: E con questo, raccoglietemi con il cucchiaino perché non ce la posso fare!!!!!!! ????? 'Lì dove è nato tutto. Ogni angolo… -