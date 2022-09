Nietzsche | frasi sull’amore | la libertà e la solitudine

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 settembre 2022) Filosofo, politico e letterato, Friedrich Wilhelmè fra gli autori che hanno maggiormente influenzato il pensiero mondiale. Citato, ammirato, discusso e conosciuto,con le sueha raccontato riflessioni, idee e pensieri. Nato nel 1844 a Röcken,ha rappresentato, con i suoi aforismi, uno spartiacque nel pensiero occidentale, segnando una netta divisione fra la tradizionale filosofia e il modello nuovo di riflessione, molto più provocatorio e informale. Il suo approccio infatti è stato sempre rivoluzionario e ha coinvolto moltissimi aspetti dell’esistenza, dalla scienza alla morale, passando per la religione e la politica. Descrivere il suo pensiero non è semplice, sia per la sua complessità che per i cambiamenti che ha subito nel tempo. Negli scritti giovanili il suo stile è in forma ...