Mattia, ritrovate parti di felpa del piccolo scomparso durante l'alluvione. Il padre: 'È vivo, lo troveremo' (Di lunedì 19 settembre 2022) Non c'è un attimo di osta tra i soccorritori che stanno cercando Brunella Chiù e Mattia , il bambino di 8 anni, strappato dalle mani della madre, travolto dall' alluvione che ha devastato le Marche . ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 settembre 2022) Non c'è un attimo di osta tra i soccorritori che stanno cercando Brunella Chiù e, il bambino di 8 anni, strappato dalle mani della madre, travolto dall'che ha devastato le Marche . ...

semiguardiicosi : no cmq a nessuno dei miei moots piace mattia e spesso mi ritrovo in tl tweet contro di lui però sappiate che se vi… - jessi_cuore : RT @SUNFL0W3R29: famiglia di mattia christian famiglia di christian gente che conosce mattia come fate a non piangere dalla tenerezza quand… - ladrodifioriii : RT @SUNFL0W3R29: famiglia di mattia christian famiglia di christian gente che conosce mattia come fate a non piangere dalla tenerezza quand… - Middleagedlibe1 : RT @SUNFL0W3R29: famiglia di mattia christian famiglia di christian gente che conosce mattia come fate a non piangere dalla tenerezza quand… - gengy00 : RT @SUNFL0W3R29: famiglia di mattia christian famiglia di christian gente che conosce mattia come fate a non piangere dalla tenerezza quand… -