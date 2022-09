Le Nove vite e dieci blues di Mauro Pagani in un' autobiografia d' eccezione

anima_brigante : <Songül anche se avessi nove vite te le darei tutte e nove! > COL CUCCHIAIO DA TERRA MI RASCHIATE… - Enricoluigivit3 : Nove vite come i gatti!Lo butti dalla porta e rientra dalla finestra! - ennemme : Brian Dillon, questo “essayist” irlandese: @ilSaggiatoreEd ha già pubblicato due suoi testi, “Vite di nove ipocondr… - Chiara240354 : @theweirdSofi @mondler_4 'Segul, se avessi nove vite,te le darei tutte e nove' MI DOVETE RACCOGLIERE COL CUCCHIAINO… - Ocram13656692 : 'Una delle principali differenze tra un gatto e una bugia, è che il gatto ha soltanto nove vite .' - Mark Twain in… -

il Resto del Carlino

...20 - AMICI DI MARIA 01:55 - SUITS VII - L'INEVITABILE20:00 - Little Big Italy 5 Stagione Ep.2 ...30 - Showgirls - Scandalosamente cult 01:30 - La cultura del sesso Berlino 02:30 - Strippers -...Ha avuto, almeno in politica.quante le sue candidature, dalla prima discesa in campo all'ultima che coincide con le 86 primavere da festeggiare - il 29 settembre - con la vittoria del suo (ma ... Giannini, Intra e Bennato nell’abbraccio della poesia Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...