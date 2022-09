Il finale di Faster Than Fear su Rai4 il 19 settembre | la trama degli ultimi due episodi in prima tv

(Di lunedì 19 settembre 2022) Giunge al termine: ildellastagione della serie va in onda suil 19, inserata, ed è già disponibile in box set su Raiplay insieme a tutti gli altri. Il thriller tedescoracconta in seila caccia all’uomo di una giovane detective dal passato traumatico: quando temibile criminale André Haffner evade da un istituto psichiatrico, la poliziotta Sunny Becker, appena tornata in servizio dopo un congedo medico di sei settimane, si unisce alla squadra sulle sue tracce, ma il passato che la lega al ricercato pone una serie di ostacoli al suo lavoro. La programmazione di ...

