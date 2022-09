Il fiacco ritorno a Pontida è il manifesto di un partito non più compatto (Di lunedì 19 settembre 2022) È venuto chi ancora ci crede. È venuto chi ci ha creduto sin dall’inizio, quando c’era ancora la Lega Nord del Senatur, rimasto a casa ma più volte citato e ringraziato dai dirigenti della Lega. Ed è venuto anche chi storce il naso perché le giravolte e i tripli salti carpiati del Capitano non hanno fatto bene alla Lega ma continuerà a votarla perché la famiglia è la famiglia e non si molla nei momenti difficili. E sono venuti anche i leoni (tanti e agguerriti) della Serenissima per ricordare ai mai amati cugini lombardi che l’autonomia s’ha da fare. Come ha ribadito il governatore veneto Luca Zaia che, per mettere le cose in chiaro, ha srotolato una bandiera gigante con il Leone di San Marco e ha detto «L’autonomia vale anche la messa in discussione di un governo». Chi conosce bene la Lega e le sue dinamiche interne non è rimasto stupito ieri sul pratone di Pontida. ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) È venuto chi ancora ci crede. È venuto chi ci ha creduto sin dall’inizio, quando c’era ancora la Lega Nord del Senatur, rimasto a casa ma più volte citato e ringraziato dai dirigenti della Lega. Ed è venuto anche chi storce il naso perché le giravolte e i tripli salti carpiati del Capitano non hanno fatto bene alla Lega ma continuerà a votarla perché la famiglia è la famiglia e non si molla nei momenti difficili. E sono venuti anche i leoni (tanti e agguerriti) della Serenissima per ricordare ai mai amati cugini lombardi che l’autonomia s’ha da fare. Come ha ribadito il governatore veneto Luca Zaia che, per mettere le cose in chiaro, ha srotolato una bandiera gigante con il Leone di San Marco e ha detto «L’autonomia vale anche la messa in discussione di un governo». Chi conosce bene la Lega e le sue dinamiche interne non è rimasto stupito ieri sul pratone di. ...

