"Gli ultimi giganti", uno dei western più belli degli anni '70 (Di lunedì 19 settembre 2022) GLI ultimi giganti Raimovie ore 21.10 Con Charlton Heston, James Coburn e Barbara Hershey. Regia di Andrew Mc Laglen. Produzione USA 1976. Durata: 1 ora e 40 LA TRAMA Heston e Coburn l'un contro l'altro armato in uno degli ultimi bei western degli anni 70 (il genere era ormai vicino alla fine). Heston è uno sceriffo prossimo alla pensione. Deve rimandare quando gli arriva la notizia che il suo più feroce nemico, un meticcio (Coburn) è evaso di prigione e sta arrivando a regolare i vecchi conti. Il meticcio ritiene lo sceriffo responsabile della morte della moglie. Vuole ucciderlo e farlo soffrire mica male prima dell'uccisione. Per questo rapisce la figlia dell'avversario, sicuro che questo si metterà immediatamente sulle sue tracce. Facile previsione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) GLIRaimovie ore 21.10 Con Charlton Heston, James Coburn e Barbara Hershey. Regia di Andrew Mc Laglen. Produzione USA 1976. Durata: 1 ora e 40 LA TRAMA Heston e Coburn l'un contro l'altro armato in unobei70 (il genere era ormai vicino alla fine). Heston è uno sceriffo prossimo alla pensione. Deve rimandare quando gli arriva la notizia che il suo più feroce nemico, un meticcio (Coburn) è evaso di prigione e sta arrivando a regolare i vecchi conti. Il meticcio ritiene lo sceriffo responsabile della morte della moglie. Vuole ucciderlo e farlo soffrire mica male prima dell'uccisione. Per questo rapisce la figlia dell'avversario, sicuro che questo si metterà immediatamente sulle sue tracce. Facile previsione. ...

