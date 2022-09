Giugliano in Campania: latitante da novembre trovato dai Carabinieri in un residence (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Era latitante da quando, nel novembre del 2021, si era reso irreperibile ma i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli non hanno mai smesso di cercarlo e questa mattina alle 6 lo hanno arrestato. A finire in manette il 32enne Arturo Equabile. L’uomo – vicino ai clan dell’area di Bagnoli – era evaso dagli arresti domiciliari dopo che la corte di appello di Napoli aveva emesso nei suoi confronti una pena definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Da quasi un anno i Carabinieri lo stavano cercando con diversi appostamenti e pedinamenti nei confronti della sua compagna e questa mattina nel giorno di San Gennaro sono scattate le manette. Il covo è stato individuato all’interno del residence Village a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin(Na) – Erada quando, neldel 2021, si era reso irreperibile ma idella compagnia di Pozzuoli non hanno mai smesso di cercarlo e questa mattina alle 6 lo hanno arrestato. A finire in manette il 32enne Arturo Equabile. L’uomo – vicino ai clan dell’area di Bagnoli – era evaso dagli arresti domiciliari dopo che la corte di appello di Napoli aveva emesso nei suoi confronti una pena definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Da quasi un anno ilo stavano cercando con diversi appostamenti e pedinamenti nei confronti della sua compagna e questa mattina nel giorno di San Gennaro sono scattate le manette. Il covo è stato individuato all’interno del residence Village a ...

