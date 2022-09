Genoa | Blazquez | «Siamo i più forti della B Vogliamo tornare in A e vincere il campionato»

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’ad delha parlato a il Secolo XIXforza del Grifone: le dichiarazioni sulla stagione in corso Le parole disulla stagione del: «Dopo sei partite avremmo potuto avere 18 punti, quindi ne abbiamo 5 di meno. Ovviamente dico questo perché vorreisempre e anche la squadra quando scende in campo lo fa per ottenere sempre i tre punti. Credo chela squadra più forteSerie B, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo e con i punti perché il nostro obiettivo è quello diil» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un messaggio forte quello di Andres Blazquez, ad del Genoa, in una intervista al Secolo XIX. "Dopo sei partite avremmo potuto avere 18 punti, quindi ne abbiamo cinque di meno, ovviamente dico questo ..."
L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez ha parlato degli obbiettivi della squadra ligure in questo campionato ...