Funerali Regina Elisabetta II: le dirette tv (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, lunedì 19 settembre 2022, si celebreranno i Funerali della Regina Elisabetta II, un evento storico che vedrà tutto il mondo riunito per l’ultimo saluto all’amata sovrana. In tutto il mondo le tv seguiranno la diretta, prevista a partire dalle ore 12 italiane (ore 11 locali). Per quanto riguarda le tv italiane, sono previste svariate dirette e speciali. Rai1 partirà alle 10.30 con uno Speciale Tg1 dal titolo Elisabetta II, l’addio, che durerà fino alle 15.00 (salvo una breve interruzione per il Tg1 delle 13.30). Il programma sarà visibile anche in streaming a questo link. Su Canale5, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenterà: The Queen – Addio alla Regina. Dallo studio di Verissimo, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, lunedì 19 settembre 2022, si celebreranno idellaII, un evento storico che vedrà tutto il mondo riunito per l’ultimo saluto all’amata sovrana. In tutto il mondo le tv seguiranno la diretta, prevista a partire dalle ore 12 italiane (ore 11 locali). Per quanto riguarda le tv italiane, sono previste svariatee speciali. Rai1 partirà alle 10.30 con uno Speciale Tg1 dal titoloII, l’addio, che durerà fino alle 15.00 (salvo una breve interruzione per il Tg1 delle 13.30). Il programma sarà visibile anche in streaming a questo link. Su Canale5, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenterà: The Queen – Addio alla. Dallo studio di Verissimo, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni ...

