Franco | “Utilizzare il debito ma con cautela”

(Di lunedì 19 settembre 2022) TORINO – “I Paesi con un altohanno hanno meno flessibilità e autonomia. Va bene utilizzarlo per le emergenze, ma con”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, che tiene al Collegio Carlo Alberto di Torino la ‘Lezione Onorato Castellino 2022: La politica di bilancio in tempi di emergenza’. L'articolo L'Opinionista.

"I Paesi con un alto debito hanno hanno meno flessibilità e autonomia. Va bene utilizzarlo per le emergenze, ma con cautela". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che tiene al Collegio Carlo Alberto di Torino la 'Lezione Onorato Castellino 2022: La politica di bilancio in tempi di emergenza'.