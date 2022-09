F1, l’ex meccanico della McLaren: “Nel 2007 Fernando Alonso pagava all’interno del team per battere Hamilton” (Di lunedì 19 settembre 2022) Sicuramente si sono versati fiumi di inchiostro sul rapporto tesissimo tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg nell’ormai celeberrimo Mondiale di Formula Uno 2016. Il tedesco piegò la resistenza del compagno di team in Mercedes e andò a centrare il titolo, prima di appendere casco e guanti al chiodo. Il loro campionato venne vissuto letteralmente sul filo del rasoio, tra screzi, sospetti e battaglie in pista senza esclusione di colpi. Un duello intenso, certo, ma niente a che vedere con quello tra lo stesso “Re Nero” e Fernando Alonso. Bisogna tornare al 2007, primo anno del nativo di Stevenage in Formula Uno, con i due fenomeni che componevano la notevole line-up della McLaren. In quei mesi successe di tutto (senza dimenticare la Spy Story ai danni della ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Sicuramente si sono versati fiumi di inchiostro sul rapporto tesissimo tra Lewise Nico Rosberg nell’ormai celeberrimo Mondiale di Formula Uno 2016. Il tedesco piegò la resistenza del compagno diin Mercedes e andò a centrare il titolo, prima di appendere casco e guanti al chiodo. Il loro campionato venne vissuto letteralmente sul filo del rasoio, tra screzi, sospetti e battaglie in pista senza esclusione di colpi. Un duello intenso, certo, ma niente a che vedere con quello tra lo stesso “Re Nero” e. Bisogna tornare al, primo anno del nativo di Stevenage in Formula Uno, con i due fenomeni che componevano la notevole line-up. In quei mesi successe di tutto (senza dimenticare la Spy Story ai danni...

