Elodie a Verissimo su Andrea Iannone | è un bravo corteggiatore

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 settembre 2022)ha parlato della sua relazione con: i due si frequentano da un mese. Il flirt trava avanti: la cantante aha confermato che la frequentazione con il pilota continua, anche se è troppo presto per poter parlare di relazione. I due sono stati visti insieme per la prima volta agli inizi d'agosto in Puglia, poi in Sardegna ed infine a Lugano, doveha la residenza.ha parlato per la prima volta del suo rapporto conin un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante in quei giorni era a Venezia per presentare Ti mangio il cuore, il film di Pippo Mezzapesa in cui fa …