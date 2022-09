Elezioni: Rosato, 'Draghi miglior soluzione, continueremo a chiedere che resti' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "continueremo a sostenere che Draghi è la miglior soluzione per il Paese e a chiedergli di rimanere. Abbiamo fatto lo stesso con il presidente Mattarella, e non ci siamo fermati nemmeno quando si è trattato di mandare a casa Conte. continueremo a proporre quello che è meglio per il nostro Paese di fronte a chi invece con demagogia parla alla pancia degli italiani, consapevole di fare promesse irrealizzabili”. Così a Radio 24 il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. “Solo la destra, con l'abolizione della Fornero di Salvini e i 1000 euro di pensione di Berlusconi, sta facendo promesse per oltre 50 miliardi di euro senza però dire dove li prenderanno. E poi non possiamo rischiare che con loro al governo l'unico alleato dell'Italia diventi l'Ungheria di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "a sostenere cheè laper il Paese e a chiedergli di rimanere. Abbiamo fatto lo stesso con il presidente Mattarella, e non ci siamo fermati nemmeno quando si è trattato di mandare a casa Conte.a proporre quello che è meglio per il nostro Paese di fronte a chi invece con demagogia parla alla pancia degli italiani, consapevole di fare promesse irrealizzabili”. Così a Radio 24 il presidente di Italia Viva, Ettore. “Solo la destra, con l'abolizione della Fornero di Salvini e i 1000 euro di pensione di Berlusconi, sta facendo promesse per oltre 50 miliardi di euro senza però dire dove li prenderanno. E poi non possiamo rischiare che con loro al governo l'unico alleato dell'Italia diventi l'Ungheria di ...

