Elezioni | Bersani | ' Meloni e Salvini destinati ad andare in collisione'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Meloni e Salvini sono destinati ad andare in collisione. Loro non si sono uniti, si sono ammucchiati per contendersi il sovranismo e faranno a gara a chi sta con le Pen e Orban. Il problema è che noi così ci staccheremmo da paesi fondatori dell'Europa. E' una promessa di instabilità l'eventuale vittoria della destra". Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7.

