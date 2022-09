Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip (Di lunedì 19 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi - Instagram Eccentrica e senza peli sulla lingua. Nella settima edizione del Grande Fratello Vip c’è spazio anche per Elenoire Ferruzzi, icona trans che non mancherà di far discutere. Chi è Elenoire Ferruzzi Elenoire Ferruzzi ha 46 anni, è nata a Cittiglio (Va) il 4 giugno del 1976. Laureata in lettere, per diversi anni ha svolto la professione di insegnante. Su Instagram, dove ha più di 100mila follower, si definisce showgirl, attrice e cantante. Icona gay, la donna ha cominciato il processo di transizione quando aveva circa 16 anni. Ha delle unghie lunghissime. Conosciuta principalmente nell’ambiente milanese, dove è stata ospite di diversi locali, e sul web, dove pubblica i suoi divertenti ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 settembre 2022)- Instagram Eccentrica e senza peli sulla lingua. Nella settima edizione delVip c’è spazio anche per, icona trans che non mancherà di far discutere. Chi èha 46 anni, è nata a Cittiglio (Va) il 4 giugno del 1976. Laureata in lettere, per diversi anni ha svolto la professione di insegnante. Su Instagram, dove ha più di 100mila follower, si definisce showgirl, attrice e cantante. Icona gay, la donna ha cominciato il processo di transizione quando aveva circa 16 anni. Ha delle unghie lunghissime. Conosciuta principalmente nell’ambiente milanese, dove è stata ospite di diversi locali, e sul web, dove pubblica i suoi divertenti ...

