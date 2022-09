Chi è Daniele Dal Moro del GF Vip 7: età, altezza, peso, fidanzata, UeD (Di lunedì 19 settembre 2022) Daniele Dal Moro chi è: età, altezza, peso e curiosità. È diventato famoso nel 2019 grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello (nel 2022 torna nell’edizione Vip) e per il percorso, in veste di tronista, a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo il successo in televisione, Daniele Dal Moro ha continuato a lavorare nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e come influencer. Figlio del deputato del PD (Partito democratico) Gian Pietro Moro e di un’imprenditrice, Daniele ha una sorella, più piccola di dieci anni. Fin da ragazzino è stato appassionato di fitness, videogame e del mondo dello spettacolo. Nel 2019 ha così deciso di presentarsi ai casting del Grande Fratello 16, per provare a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)Dalchi è: età,e curiosità. È diventato famoso nel 2019 grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello (nel 2022 torna nell’edizione Vip) e per il percorso, in veste di tronista, a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo il successo in televisione,Dalha continuato a lavorare nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e come influencer. Figlio del deputato del PD (Partito democratico) Gian Pietroe di un’imprenditrice,ha una sorella, più piccola di dieci anni. Fin da ragazzino è stato appassionato di fitness, videogame e del mondo dello spettacolo. Nel 2019 ha così deciso di presentarsi ai casting del Grande Fratello 16, per provare a ...

