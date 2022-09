Ag. Mario Rui: Per com’è stato ammazzato in questi anni, avrebbe dovuto scappare e mollare” (Di lunedì 19 settembre 2022) L’agente di Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Radio Goal dopo la sfida vinta dal Napoli contro il Milan. Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 settembre 2022) L’agente diRui è intervenuto ai microfoni di Radio Goal dopo la sfida vinta dal Napoli contro il Milan.Giuffredi, agente diRui, è intervenuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

annatrieste : Mi confermate che domani Mario Rui sarà portato in processione al Duomo in braccio a San Gennaro? - sscnapoli : Sostituzione per noi ?? Mario Rui ?? @MathiasOlivera5 91’ | #MilanNapoli 1-2 ?? #ForzaNapoliSempre - DAZN_IT : Mario Rui chiama, Simeone risponde ?? Più bello il cross o il colpo di testa? ?? #MilanNapoli #SerieATIM #DAZN - Angelo24909449 : RT @dtsgtr2: ???????? Mario Rui difende il Kvara come un vero guerriero. ?? FB : MatchDay - Angelo24909449 : RT @Vicidominus: Puoi essere chiunque, a Mario Rui non interessa, se sbagli, ne paghi le conseguenze. Furia della natura! MR6 ???? https… -