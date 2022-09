Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022)DEL 18 SETTEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPSOTIAMO SULLA CASSIA BIS DOVE PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA REGIONALE NETTUNENSE DA DOMANI 19 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ...