Udinese, Sottil: «Soddisfazione incredibile, tutto il merito ai ragazzi» (Di domenica 18 settembre 2022) Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato dopo il successo dei friulani contro l'Inter: le sue dichiarazioni Andrea Sottil ha parlato a Sky Sport dopo Udinese-Inter. LE PAROLE – «È una Soddisfazione incredibile, il merito va a questo gruppo che ho la fortuna di poter allenare. Mi seguono tutti i giorni, ci prepariamo per affrontare chiunque e stiamo facendo bene. Oggi un'altra prestazione encomiabile, abbiamo creato tanto e ci siamo difesi bene, è stata un'ottima gara. Bene chi inizia e chi subentra, sono soddisfatto per i ragazzi per questa grande vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

