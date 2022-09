Udinese-Inter 3-1 Highlights e gol – VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) L’Udinese batte l’Inter per 3-1, il VIDEO con gli Highlights e i gol del match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. L’Udinese batte 3-1 l‘Inter. Nel primo tempo nerazzurri in vantaggio al pronti-via con Barella, l’Udinese pareggia grazie all’autorete di Skriniar. Nel finale di ripresa arrivano le reti di Bijol e Arslan. A fine gara, Simone Inzaghi si prende la responsabilità della sconfitta dell’Inter con l’Udinese e spiega i cambi di Mkhitaryan e Bastoni. Si fa subito sul serio alla Dacia Arena: Lovric, dopo due minuti, fa venire i brividi ad Handanovic con il destro ad incrociare che si spegne a lato di un soffio. Sul versante opposto, però, l’Inter non perdona e spacca la partita grazie alla ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 settembre 2022) L’batte l’per 3-1, ilcon glie i gol del match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. L’batte 3-1 l‘. Nel primo tempo nerazzurri in vantaggio al pronti-via con Barella, l’pareggia grazie all’autorete di Skriniar. Nel finale di ripresa arrivano le reti di Bijol e Arslan. A fine gara, Simone Inzaghi si prende la responsabilità della sconfitta dell’con l’e spiega i cambi di Mkhitaryan e Bastoni. Si fa subito sul serio alla Dacia Arena: Lovric, dopo due minuti, fa venire i brividi ad Handanovic con il destro ad incrociare che si spegne a lato di un soffio. Sul versante opposto, però, l’non perdona e spacca la partita grazie alla ...

Udinese_1896 : 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta t… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - Gazzetta_it : Le nostre pagelle di #UdineseInter - davideinno85 : RT @Udinese_1896: 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta trionfa… -