(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “I, come questo ideato da, sono momenti di approfondimento che toccano i grandi temi legati all’ambiente: dal riuso, alla depurazione fino allapiù in generale. Da queste occasioni si sviluppanoche vengono messe al servizio di tutti i territori dove il gruppoè presente. Stiamo cercando di gettare le basi per quello che sarà il futuro delle prossime generazioni con un’attenzione all’ambiente, allae soprattutto a quellaecologica ed energetica che ormai è all’attenzione di tutti”. Lo ha dichiarato Piero, amministratore delegato dell’del, a margine dell’evento di premiazione dei progetti ideati dalle società del ...

LiberoReporter : Sostenibilità, Ferrari (Acquedotto Fiora): “Da contest Acea sviluppo idee per transizione” - Gaebaldi : Sostenibilità, Ferrari (Acquedotto Fiora): “Da contest Acea sviluppo idee per transizione” - twintair737 : RT @eni: Con @ITAAirways intendiamo avere un ruolo primario nel processo di innovazione e sostenibilità del #trasportoaereo. Il volo simbol… - MannySousa13 : RT @eni: Con @ITAAirways intendiamo avere un ruolo primario nel processo di innovazione e sostenibilità del #trasportoaereo. Il volo simbol… - LucianoQuaranta : RT @eni: Con @ITAAirways intendiamo avere un ruolo primario nel processo di innovazione e sostenibilità del #trasportoaereo. Il volo simbol… -

Il Sannio Quotidiano

... un fitto programma di eventi e manifestazioni, dai fuochi d'artificio in piazza Dein ... quest'anno con un focus sullaper la competitività futura del comparto, finalizzato a ...... Head of Infrastructures, Ecology and Health & Safety pressocon lo speech "#essereferrari nel territorio"; che permetterà di comprendere le azioni dellain termini die ... Sostenibilità, Ferrari (Acquedotto Fiora): “Da contest Acea sviluppo idee per transizione”