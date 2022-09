Monza Juventus 0-0LIVE | fischio d’inizio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio U-Power, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio U-Power,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Minuto di silenzio prima del match per l’alluvione nelle Marche 1?– CominciataJuve. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Dany Mota, Caprari. All. Palladino. A disp. Cragno, Sorrentino, ...