LIVE Sinner-Mikael Ymer 4-6 0-1, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: tanti errori di Jannik che perde il primo set (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS Ymer DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI Coppa Davis Italia-Svezia 30-15 Lunga la risposta di Jannik. 15-15 Di nuovo domina lo scambio Jannik: palla corta un po’ brutta, Ymer ci arriva come può e Sinner chiude. 15-0 Ottimo scambio, il dritto in recupero di Ymer rimane in campo. GAME Sinner, 1-1. Prova ad essere aggressivo in risposta Ymer, ma il suo dritto va lungo. 40-15 E non poteva mancare un game di Jannik oggi con un colpo steccato. 40-0 Arriva ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ELIASDILADEL DOPPIO DI30-15 Lunga la risposta di. 15-15 Di nuovo domina lo scambio: palla corta un po’ brutta,ci arriva come può echiude. 15-0 Ottimo scambio, il dritto in recupero dirimane in campo. GAME, 1-1. Prova ad essere aggressivo in risposta, ma il suo dritto va lungo. 40-15 E non poteva mancare un game dioggi con un colpo steccato. 40-0 Arriva ...

