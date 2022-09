LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Bastianini batte Bagnaia in volata, fuori Quartararo. Classifica riaperta (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: LA CADUTA DI FABIO Quartararo 14.53 Questa la nuova Classifica del Mondiale MotoGP dopo Aragon: 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 2112. Francesco Bagnaia (Ducati) 201 3. Aleix Espargarò (Aprilia) 1944. Enea Bastianini (Ducati) 163 5. Jack Miller (Ducati) 134§ 6. Johann Zarco (Ducati) 133 7. Brad Binder (KTM) 128 8. Alex Rins (Suzuki) 108 9. Maverick Vinales (Aprilia) 104 10. Jorge Martin (Ducati) 104 11. Miguel OLIVEira (KTM) 95 12. Luca Marini (Ducati) 91 13. Joan Mir (Suzuki) 77 14. Marco Bezzecchi (Ducati) 74 15. Marc Marquez (Honda) 60 16. Takaaki Nakagami (Honda) 46 17. Pol Espargarò (Honda) 43 18. Alex Marquez (Honda) 39 19. Franco Morbidelli (Yamaha) 26 20. Fabio Di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: LA CADUTA DI FABIO14.53 Questa la nuovadel Mondialedopo: 1. Fabio(Yamaha) 2112. Francesco(Ducati) 201 3. Aleix Espargarò (Aprilia) 1944. Enea(Ducati) 163 5. Jack Miller (Ducati) 134§ 6. Johann Zarco (Ducati) 133 7. Brad Binder (KTM) 128 8. Alex Rins (Suzuki) 108 9. Maverick Vinales (Aprilia) 104 10. Jorge Martin (Ducati) 104 11. Miguel Oira (KTM) 95 12. Luca Marini (Ducati) 91 13. Joan Mir (Suzuki) 77 14. Marco Bezzecchi (Ducati) 74 15. Marc Marquez (Honda) 60 16. Takaaki Nakagami (Honda) 46 17. Pol Espargarò (Honda) 43 18. Alex Marquez (Honda) 39 19. Franco Morbidelli (Yamaha) 26 20. Fabio Di ...

