Landucci difende Di Maria | «È caduto nel tranello di Izzo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il ko rimediato in casa del Monza, il vice di Allegriè intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Come si spiega questa sconfitta? “E’ difficile, anche se rimanere in 10 non aiuta, ma voi potrete dirmi che anche prima non stavamo giocando bene. Parlare serve poco, bisogna lavorare, dobbiamo stare zitti e venirne fuori tutti insieme. Bisogna fare sicuramente anche meglio e lo faremo”. Il rosso a Di? “è un giocatore che ti provoca, ènel, è dispiaciuto come tutti noi, ci diapiace perderlo ma queste sono cose di calcio che possono succedere. Dispiace anche per me perché per noi è un giocatore molto importante”. Vi siete confrontati con Allegri? “Non ancora ma c’è poco da parlare, ‘è da stare zitti e lavorare. Noi non molliamo e ne verremo fuori. Quanto è difficile ...