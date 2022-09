Jim Carrey risponde così all’attacco di Alessandra Mussolini | Nessuno poteva immaginarlo (Di domenica 18 settembre 2022) Twitter è stato il campo di battaglia di una nuova lite, quella tra Jim Carrey e Alessandra Mussolini. La risposta dell’attore ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi avrebbe mai immaginato che l’attore pluripremiato Jim Carrey un giorno si scontrasse a colpi di tweet con l’europarlamentare Alessandra Mussolini? Eppure è successo, e lo scontro grazie al popolo del web ha avuto anche qualche sfumatura comica, ma la risposta di Jim Carrey a tutta la vicenda è ancora più impensabile. Alessandra Mussolini e Jim Carrey (foto web)Il tweet che ha scatenato la lite “Se vi state chiedendo dove porti il fascismo, chiedetelo a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta”. È questa la didascalia che ... Leggi su topicnews (Di domenica 18 settembre 2022) Twitter è stato il campo di battaglia di una nuova lite, quella tra Jim. La risposta dell’attore ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi avrebbe mai immaginato che l’attore pluripremiato Jimun giorno si scontrasse a colpi di tweet con l’europarlamentare? Eppure è successo, e lo scontro grazie al popolo del web ha avuto anche qualche sfumatura comica, ma la risposta di Jima tutta la vicenda è ancora più impensabile.e Jim(foto web)Il tweet che ha scatenato la lite “Se vi state chiedendo dove porti il fascismo, chiedetelo a Benitoe alla sua amante Claretta”. È questa la didascalia che ...

lequilibrista96 : È sempre bello rivedere questo video di Jim Carrey ?? - MicHelisaMicH : RT @dailydrama2022: 01 Maggio 2022 - Throwback L'interazione tra Alessandra Mussolini e Jim Carrey: you are a bastard - MicHelisaMicH : RT @Iperborea_: Do you want applause? Dopo aver dato del bastardo a Jim Carrey, Alessandra Mussolini deve fronteggiare la risposta di Evan… - MicHelisaMicH : RT @Trimani1977: Ma...mi sono perso qualcosa. Cosa ha scritto la Mussolini perché Jim Carrey risponde così?? ???? #mussolini #jimcarrey #po… - CarabatIl : @SteCasati7 @Kiriver3 Io ho vhs e dvd, è uno dei classici immancabili, con Nightmare Before Christmas, Polar Expres… -

