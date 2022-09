Inter travolta | l’Udinese vince 3 a 1 | nerazzurri nel caos | sotto accusa anche Inzaghi

(Di domenica 18 settembre 2022) Una squadra in bambola, in balia dell’avversario: a Udine è andata in scena la peggiorguidata da Simone. Nonostante la magia di Barella su punizione avesse indirizzato la gara su un binario perfetto dopo nemmeno 5 minuti, isono stati incapaci di conteneredi Sottil, che ha meritatamente trionfato per 3 a 1, issandosi a 16 punti e al primo posto provvisorio in classifica. L’autogol di Skriniar al 22?, le reti di Bijol all’84? e di Arslan al 93? consegnano la meritata vittoria ai friuliani. Mentre orafinisce: c’è una squadra che sembra non avere né idee, né condizione, né collante. Ci sonoi cambi, frenetici e incomprensibili. Come le sostituzioni di Bastoni e Mkhitaryan, entrambi ammoniti, ...

Allegri: "Provate a togliere all'Inter o al Milano 5 titolari, poi vediamo se vanno in difficoltà".

