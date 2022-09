Francia | espulsione da record | cartellino rosso dopo soli nove secondi di gioco

(Di domenica 18 settembre 2022)dain. Jean-Clair Todibo, difensore del Nizza, è stato rimandato negli spogliatoiappenadal fischio d’inizio per un fallo su azione da gol di Sima. Secondo i dati disponibili si tratta dell’più veloce della storia, certamente la più veloce nella Ligue 1 da quando l’Opta, che si occupa di statistiche sportive, ha analizzato la competizione nel 2006-2007. Solo in Argentina, nel 2017, si è registrato un episodio simile, con un contrasto da dietro di un difensore del Rosario Central su un giocatore di Godoy Cruz sempre. SportFace.

