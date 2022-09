Elisabetta, Biden in vista alla camera ardente (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Joe Biden e la moglie Jill si sono recati alla camera ardente della regina Elisabetta per rendere omaggio alla defunta sovrana. Il presidente americano e la first lady sono stati fotografati sul balcone interno che sovrasta il feretro. La folla della gente in attesa di entrare ha applaudito all’arrivo della macchina presidenziale. Diversi leader stranieri, fra cui il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, sono andati oggi alla camera ardente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Joee la moglie Jill si sono recatidella reginaper rendere omaggiodefunta sovrana. Il presidente americano e la first lady sono stati fotografati sul balcone interno che sovrasta il feretro. La folla della gente in attesa di entrare ha applaudito all’arrivo della macchina presidenziale. Diversi leader stranieri, fra cui il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, sono andati oggi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

UnioneSarda : Von der Leyen, Biden, Mattarella: leader mondiali a Londra per l’omaggio a Elisabetta - fisco24_info : Elisabetta, Biden in vista alla camera ardente: (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti e la first lady rendo… - fisco24_info : Regina: fiume di gente per l'omaggio a Elisabetta. Carlo III riceve i leader: Lunedì i funerali. Biden e la first L… - gnu4545 : Elisabetta II, #Biden a #WestminsterHall per rendere omaggio alla regina. - MediasetTgcom24 : Elisabetta II, Biden a Westminster Hall per rendere omaggio alla regina #joebiden #eliasabettaii. #jillbiden #biden -