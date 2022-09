Elezioni 2022, Crosetto: “Io ministro? No, grazie. Meloni prenderà il 28-30%” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Farebbe il ministro dopo le Elezioni politiche 2022 del 25 settembre? “No, grazie”. Lo ha detto Guido Crosetto a Rtl 102.5. “Io do sempre una mano a Fratelli d’Italia, sono andato in giro per l’Italia a spiegare ad esempio qual è l’idea per cercare di intervenire sul caro bollette, l’idea che adesso ha Fratelli d’Italia. Sono stato molto spesso ispiratore di alcune delle idee del programma del partito e me ne assumo la responsabilità con orgoglio. Il mio ruolo è questo: faccio un po’ il grillo parlante, che però fa una brutta fine”, ha spiegato. Quanti voti prenderà Giorgia Meloni? Previsioni? “Il 28% o 30%”, ha risposto Crosetto. Berlusconi, Salvini e Meloni “non ho l’impressione che siano uniti come potrebbero essere. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Farebbe ildopo lepolitichedel 25 settembre? “No,”. Lo ha detto Guidoa Rtl 102.5. “Io do sempre una mano a Fratelli d’Italia, sono andato in giro per l’Italia a spiegare ad esempio qual è l’idea per cercare di intervenire sul caro bollette, l’idea che adesso ha Fratelli d’Italia. Sono stato molto spesso ispiratore di alcune delle idee del programma del partito e me ne assumo la responsabilità con orgoglio. Il mio ruolo è questo: faccio un po’ il grillo parlante, che però fa una brutta fine”, ha spiegato. Quanti votiGiorgia? Previsioni? “Il 28% o 30%”, ha risposto. Berlusconi, Salvini e“non ho l’impressione che siano uniti come potrebbero essere. ...

