Domenichini | “Vittoria meritata Anguissa un leader | ecco perché abbiamo inserito Zerbin”

(Di domenica 18 settembre 2022) Marcovice allenatore del Napoli ha parlato al termine del match Milan-Napoli, partita vinta dagli azzurri per 1-2 con gol di Politano e Simeone. Spalletti è squalificato e quindi ai microfoni di Dazn ci vache ha diretto la partita, mentre Spalletti dava direttive via cellulare dall’altro. “sbagliato i primi venti minuti, ma poi la squadra ha mostrato tanto carattere e voglia di vincere. Raspadori è un giocatore da palleggio, bravo a smistare. Simeone attacca la profondità e va a pressare. Il mister ha puntato su Raspadori all’iniziovoleva fare più palleggio anche se non ci siamo riusciti. Sono entrambi importanti”. Pioli: “giocato benissimo, sconfitta assurda” Il vice allenatore del Napoli ha parlato anche diche è stato ...

L'allenatore in seconda del Napoli si gode la vittoria di San Siro riconoscendo il valore del Milan. Ai microfoni di Dazn si presenta Domenichini, vice di Spalletti in tribuna perché squalificato, si ...Dopo la contro il Milan, Marco Domenichini è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del vice di Spalletti con il live ...