Ciclismo, Mondiali 2022. Marco Velo: “Giornata iniziata bene, terminata meno bene. Nulla da recriminare” (Di domenica 18 settembre 2022) Un inizio di Mondiali di Ciclismo in quel di Wollongong dolceamaro per la Nazionale italiana. Vittoria Guazzini è stata strepitosa nella cronometro al femminile, quarta e d’oro tra le under 23, mentre tra gli uomini la prova contro il tempo non è andata secondo le attese. Filippo Ganna, reduce da due titoli iridati, sulle strade australiane non è riuscito ad esprimere tutta la sua potenza, chiudendo addirittura settimo nella gara vinta a sorpresa dal norvegese Tobias Foss. Il commissario tecnico della Nazionale per quanto riguarda le cronometro, Marco Velo, ha espresso ai microfoni della FederCiclismo il suo giudizio: “La Giornata è iniziata molto bene, è terminata meno ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Un inizio didiin quel di Wollongong dolceamaro per la Nazionale italiana. Vittoria Guazzini è stata strepitosa nella cronometro al femminile, quarta e d’oro tra le under 23, mentre tra gli uomini la prova contro il tempo non è andata secondo le attese. Filippo Ganna, reduce da due titoli iridati, sulle strade australiane non è riuscito ad esprimere tutta la sua potenza, chiudendo addirittura settimo nella gara vinta a sorpresa dal norvegese Tobias Foss. Il commissario tecnico della Nazionale per quanto riguarda le cronometro,, ha espresso ai microfoni della Federil suo giudizio: “Lamolto, è...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ????? Il norvegese #TobiasFoss ha vinto la prova crono maschile ai mondiali di #ciclismo su strada in corso a #Wollongong, in #… - VELOSPORT1960 : - pan_nullo : RT @fattoquotidiano: Mondiali di ciclismo, oro per Guazzini nell’U23 cronometro. Ganna non c’è: resta fuori dal podio - sportli26181512 : Ciclismo, Cronometro uomini: oro al norvegese Tobias Foss, solo 7^ Filippo Ganna: Il norvegese Tobias Foss ha vinto… -