ATP Napoli 2022, Andrey Rublev e Pablo Carreno Busta presenti. Lorenzo Musetti iscritto (Di domenica 18 settembre 2022) Sarà un autunno molto caldo per il tennis italiano e il riferimento è ai tornei inseriti nel calendario ATP di Firenze (10-16 ottobre) e di Napoli (17-23 ottobre). Sul veloce indoor toscano risponderanno presente Matteo Berrettini e Jannik Sinner che andranno a caccia di punti in ottica ATP Finals di Torino. Lo stesso obiettivo sarà per i tennisti al via del torneo sull’hard del Tennis Club Napoli. A essere stati attirati da questo nuovo evento il russo Andrey Rublev, attuale n.9 del mondo, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il francese Gael Monfils, tra i più qualificati. L’ultimo in ordine di tempo ad aver annunciato la propria partecipazione è stato l’iberico Pablo Carreno Busta, vincitore quest’anno del Masters1000 di Montreal (Canada) e giocatore in grado di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Sarà un autunno molto caldo per il tennis italiano e il riferimento è ai tornei inseriti nel calendario ATP di Firenze (10-16 ottobre) e di(17-23 ottobre). Sul veloce indoor toscano risponderanno presente Matteo Berrettini e Jannik Sinner che andranno a caccia di punti in ottica ATP Finals di Torino. Lo stesso obiettivo sarà per i tennisti al via del torneo sull’hard del Tennis Club. A essere stati attirati da questo nuovo evento il russo, attuale n.9 del mondo, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il francese Gael Monfils, tra i più qualificati. L’ultimo in ordine di tempo ad aver annunciato la propria partecipazione è stato l’iberico, vincitore quest’anno del Masters1000 di Montreal (Canada) e giocatore in grado di ...

Luxgraph : Atp San Diego, Oradini ko nelle qualifiche: passa Kovacevic - livetennisit : ATP 250 Napoli: Arriva Pablo Carreno Busta. Al momento iscritto Lorenzo Musetti - NapoliToday : #Sport Atp 250 Napoli, un altro grande nome in tabellone: ci sarà anche lo spagnolo Carreno Busta… - pinabarrow : Ma c'è l'elenco definitivo dei tennisti che giocheranno all'ATP di Napoli? Vi giuro questo torneo non ha un sito ??… - ilnapolionline : Atp 250 Napoli - Gran Premio Lotteria e Gevi Napoli-Virtus Bologna, biglietto unico per il torneo di tennis -… -