Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 17 settembre 2022 (Di domenica 18 settembre 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 17 settembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki…’60-’70-’80 e…’90s ha portato a casa 3093spettatori (21.82% di share); su Canale5 la puntata del talent Tu si que vales ha avuto 3864 spettatori (share 28.25%). Su Italia1 il film Pan – Viaggio nell’Isola che non c’è ha ottenuto 481 spettatori (3.17%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha portato a casa 537 spettatori (3.32%) nella prima parte e 242 (1.57%) nella seconda; su Rai3 il film Indovina chi viene a cena ha interessato 606 spettatori (3.85%); su Rete4 il film Inside Man ha intrattenuto ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 18 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki…’60-’70-’80 e…’90s ha portato a casa 3093spettatori (21.82% di share); su Canale5 la puntata del talent Tu si que vales ha avuto 3864 spettatori (share 28.25%). Su Italia1 il film Pan – Viaggio nell’Isola che non c’è ha ottenuto 481 spettatori (3.17%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha portato a casa 537 spettatori (3.32%) nella prima parte e 242 (1.57%) nella seconda; su Rai3 il film Indovina chi viene a cena ha interessato 606 spettatori (3.85%); su Rete4 il film Inside Man ha intrattenuto ...

