Amici 22, la prima puntata: la classe, i super ospiti e la scaletta. Tutto quello che c’è da sapere (Di domenica 18 settembre 2022) Le porte della scuola più famosa d’Italia si aprono oggi alle 14 su Canale 5. “Amici di Maria De Filippi” è giunto alla ventiduesima edizione ed è il talent show più longevo d’Italia. Per la nuova formazione della classe di ballerini e cantanti saranno coinvolti molti super ospiti in studio, provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito. Non può mancare, per un ideale passaggio di consegne, l’ultimo vincitore di “Amici”, Luigi Strangis che presenterà il nuovo singolo “Stai bene su Tutto”. “Questa canzone apre ufficialmente la strada al mio prossimo album – ha dichiarato Luigi – e sono davvero molto felice che sia un brano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Le porte della scuola più famosa d’Italia si aprono oggi alle 14 su Canale 5. “di Maria De Filippi” è giunto alla ventiduesima edizione ed è il talent show più longevo d’Italia. Per la nuova formazione delladi ballerini e cantanti saranno coinvolti moltiin studio, provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito. Non può mancare, per un ideale passaggio di consegne, l’ultimo vincitore di “”, Luigi Strangis che presenterà il nuovo singolo “Stai bene su”. “Questa canzone apre ufficialmente la strada al mio prossimo album – ha dichiarato Luigi – e sono davvero molto felice che sia un brano ...

teatrolafenice : Mattia Olivieri canta in questa produzione del 'Trovatore' come il Conte di Luna. È la sua prima volta che lo ascol… - GiuseppeConteIT : In bocca al lupo a studenti, docenti e personale scolastico per questa prima campanella! Oggi vi ripropongo questa… - teatrolafenice : Un altro istante per voi dalla prima in corso del 'Trovatore' di Verdi. Francesca Dotto, Antonio Poli e Mattia Oliv… - FQMagazineit : Amici 22, la prima puntata: la classe, i super ospiti e la scaletta. Tutto quello che c’è da sapere - amatixxsempre : oggi non posso vedere la prima puntata di amici?? -