Allegri può sorridere: c'è la data del rientro in gruppo di Chiesa (Di domenica 18 settembre 2022) La Juventus attende il rientro di tutti i calciatori per poter avere la rosa al completo. Tra questi c'è anche Federico Chiesa, fermo ai box dal gennaio scorso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro dell'esterno bianconero non è poi così lontano. Infatti l'ex Fiorentina potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già a partire dal mese di ottobre. Chiesa, Juventus, Infortunio Però è chiaro che un infortunio del genere (rottura del crociato) merita tanta precauzione, motivo per cui sarà difficile ipotizzare che il calciatore possa già scendere in campo dal prossimo mese. Infatti, come riferisce la rosea, il rientro in piena forma dell'esterno bianconero sarebbe previsto per gennaio, alla ripresa del campionato dopo la sosta Mondiale

