"Accoltellato in metrò per il monopattino. Questa città violenta ormai ci fa paura" (Di domenica 18 settembre 2022) Parla il ragzzo ferito sabato a Loreto. "Attimi di terrore, lo avevo addosso". Il padre: "La gente intorno faceva foto". Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 settembre 2022) Parla il ragzzo ferito sabato a Loreto. "Attimi di terrore, lo avevo addosso". Il padre: "La gente intorno faceva foto".

rosaida63 : Questa gente....deve essere selezionata e rispedita indietro per ogni comportamento sbagliato!!!!! - MrCaruccio : Ragazzo aggredito e accoltellato in metro a Milano - Tino43197492 : @BeppeSala Milano sicurissima - LPincia : RT @drammaerealta: Ragazzo aggredito e accoltellato in metro a Milano - Denunciato? Adesso non vengono nemmeno più arrestati? Vabbè bisogne… - Biodegradabile7 : non ho parole. -

Sciopero trasporti 16 settembre, protestano autisti dei mezzi pubblici: elenco delle aggressioni spaventoso 19 agosto: Colleferro (RM) linea Colleferro - Roma Cotral autista accoltellato. 22 agosto: Roma linea 170 Atac autista insultato e minacciato con una spranga. 24 agosto: Palermo linea 731 Amat ... Ragazzo aggredito e accoltellato in metro a Milano Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato da un rapinatore nella stazione di Loreto della M2 (la linea 'verde') durante la notte tra sabato e domenica 11 settembre. Il giovane è finito in ospedale, mentre l'aggressore - un ... MilanoToday.it 19 agosto: Colleferro (RM) linea Colleferro - Roma Cotral autista. 22 agosto: Roma linea 170 Atac autista insultato e minacciato con una spranga. 24 agosto: Palermo linea 731 Amat ...Un ragazzo di 19 anni è statoda un rapinatore nella stazione di Loreto della M2 (la linea 'verde') durante la notte tra sabato e domenica 11 settembre. Il giovane è finito in ospedale, mentre l'aggressore - un ... Ragazzo aggredito e accoltellato in metro a Milano