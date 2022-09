Violenza sulle donne, Giusy Versace madrina della mostra “A different point of view” (Di sabato 17 settembre 2022) Tornano a riaccendersi i riflettori sul tema della Violenza sulle donne, questa volta all’interno della mostra A different point of view, il progetto fotografico realizzato dal designer sardo con la passione per la fotografia Antonio Sotgiu e che verrà inaugurata sabato 17 settembre allo Spazio Kriptos di Milano per mano di Giusy Versace, madrina dell’evento. La mostra, che sarà visitabile presso lo spazio di via Panfilo Castaldi fino al 30 settembre, rientra nell?ambito della rassegna annuale di fotografia d’autore Photofestival in programma a Milano e in diverse altre città lombarde dal 14 settembre fino alla fine di ottobre. Tutte le opere di ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 17 settembre 2022) Tornano a riaccendersi i riflettori sul tema, questa volta all’internoof, il progetto fotografico realizzato dal designer sardo con la passione per la fotografia Antonio Sotgiu e che verrà inaugurata sabato 17 settembre allo Spazio Kriptos di Milano per mano didell’evento. La, che sarà visitabile presso lo spazio di via Panfilo Castaldi fino al 30 settembre, rientra nell?ambitorassegna annuale di fotografia d’autore Photofestival in programma a Milano e in diverse altre città lombarde dal 14 settembre fino alla fine di ottobre. Tutte le opere di ...

