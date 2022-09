Uomini e Donne, Beatrice Valli rivela di quale malattia soffre (Di sabato 17 settembre 2022) Quando si è diffusa la notizia che era stata ricoverata in ospedale subito dopo aver calcato il Red Carpet di Venezia assieme al marito Marco Fantini, i fan di Beatrice Valli si sono subito preoccupati. Tanto più che la ragazza è letteralmente sparita dai social. É tornata su Instagram qualche ora fa, spiegando di quale malattia soffre. “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana” ha detto Beatrice Valli. “Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 settembre 2022) Quando si è diffusa la notizia che era stata ricoverata in ospedale subito dopo aver calcato il Red Carpet di Venezia assieme al marito Marco Fantini, i fan disi sono subito preoccupati. Tanto più che la ragazza è letteralmente sparita dai social. É tornata su Instagram qualche ora fa, spiegando di. “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana” ha detto. “Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende ...

