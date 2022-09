Ultime Notizie – Roma, fumo su binari metro B a Termini (Di sabato 17 settembre 2022) fumo sui binari alla fermata Termini della metropolitana B di Roma. E’ in corso l’evacuazione dei passeggeri e al momento non si registrano feriti né danni a cose. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri del comando stazione Macao e del Nucleo Scalo Termini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022)suialla fermatadellapolitana B di. E’ in corso l’evacuazione dei passeggeri e al momento non si registrano feriti né danni a cose. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri del comando stazione Macao e del Nucleo Scalo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

