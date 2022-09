Tuttosport – dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 10:37:05 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: LA SPEZIA – Dopo aver perso contro Napoli e Milan, Spezia e Sampdoria cercano riscatto nell’atteso derby ligure. I blucerchiati sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato. “Il match con lo Spezia sarà una partita pesante e molto importante“. Il tecnico non sarà in panchina per la squalifica e al suo posto ci sarà il vice Francesco Conti. “La fiducia devo guadagnarla io attraverso i risultati. Quotidianamente. Non godo di bonus, né io né nessun altro allenatore”. Gotti cerca invece una vittoria di prestigio. “E’ difficile e lo sarà sempre di più per tutte definire i sistemi di gioco – ha detto alla vigilia il tecnico dello Spezia – siamo abituati a vedere squadre che costruiscono a tre e difendono a quattro ed il numero dei giocatori nei vari reparti ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 10:37:05 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: LA SPEZIA – Dopo aver perso contro Napoli e Milan, Spezia e Sampdoria cercano riscatto nell’atteso derby ligure. I blucerchiati sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato. “Il match con lo Spezia sarà una partita pesante e molto importante“. Il tecnico non sarà in panchina per la squalifica e al suo posto ci sarà il vice Francesco Conti. “La fiducia devo guadagnarla io attraverso i risultati. Quotidianamente. Non godo di bonus, né io né nessun altro allenatore”. Gotti cerca invece una vittoria di prestigio. “E’ difficile e lo sarà sempre di più per tutte definire i sistemi di gioco – ha detto alla vigilia il tecnico dello Spezia – siamo abituati a vedere squadre che costruiscono a tre e difendono a quattro ed il numero dei giocatori nei vari reparti ...

