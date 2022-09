Salvini: "Politici che parlano con i russi? Draghi non si riferiva a me" (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Matteo Salvini respinge l'idea che Mario Draghi si riferisse a lui, citando leader Politici che "parlano di nascosto coi russi". In una intervista a 'El Pais', Salvini commenta: "Non credo si riferisse a me, soprattutto perché quando ho incontrato l'ambasciatore russo in Italia per chiedere la pace, l'ho sempre spiegato pubblicamente. Una volta, addirittura, fuori Palazzo Chigi, dopo un incontro con Draghi. La documentazione è ampia e poichè agisco alla luce del sole non ho nulla da nascondere. E permettetemi di insistere sul fatto che i responsabili della sicurezza nazionale hanno negato l'ingerenza russa nella democrazia italiana". Dopo fango, insinuazioni e attacchi vergognosi, ora mi aspetto delle scuse. Adesso la sinistra inizierà a parlare finalmente ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Matteorespinge l'idea che Mariosi riferisse a lui, citando leaderche "di nascosto coi". In una intervista a 'El Pais',commenta: "Non credo si riferisse a me, soprattutto perché quando ho incontrato l'ambasciatore russo in Italia per chiedere la pace, l'ho sempre spiegato pubblicamente. Una volta, addirittura, fuori Palazzo Chigi, dopo un incontro con. La documentazione è ampia e poichè agisco alla luce del sole non ho nulla da nascondere. E permettetemi di insistere sul fatto che i responsabili della sicurezza nazionale hanno negato l'ingerenza russa nella democrazia italiana". Dopo fango, insinuazioni e attacchi vergognosi, ora mi aspetto delle scuse. Adesso la sinistra inizierà a parlare finalmente ...

