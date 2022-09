Orietta Berti: esce “55 anni ++ di musica” (Di sabato 17 settembre 2022) Si intitola “La mia vita è un film: 55 anni ++ di musica” il cofanetto con cui Orietta Berti celebra i suoi 57 anni di carriera. Orietta Berti: quando esce “55 anni ++ di musica”? I due “++” ispirati dall’amico Achille Lauro (con la sua Latte+) identificano gli ultimi due anni che, prima con la pandemia poi con la guerra, hanno ritardato l’uscita di questo progetto. “Dai brutti momenti possono nascere grandi cose”, afferma Orietta Berti. In più la cover del cofanetto, ideata dal designer Nero blk (alias Andrea Antonucci), vuole rendere omaggio a Orietta, ritratta come la regina Anna D’Asburgo nella pittura del 1622 di Pieter Paul Rubens. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 settembre 2022) Si intitola “La mia vita è un film: 55++ di” il cofanetto con cuicelebra i suoi 57di carriera.: quando“55++ di”? I due “++” ispirati dall’amico Achille Lauro (con la sua Latte+) identificano gli ultimi dueche, prima con la pandemia poi con la guerra, hanno ritardato l’uscita di questo progetto. “Dai brutti momenti possono nascere grandi cose”, afferma. In più la cover del cofanetto, ideata dal designer Nero blk (alias Andrea Antonucci), vuole rendere omaggio a, ritratta come la regina Anna D’Asburgo nella pittura del 1622 di Pieter Paul Rubens. Il ...

