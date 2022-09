Massimo Mauro: «Vlahovic il controllo della palla non sa cosa sia» (Di sabato 17 settembre 2022) Nell’intervista al Corriere dello Sport, Massimo Mauro parla anche di Vlahovic: Hai dichiarato che Vlahovic non sa cosa sia il controllo della palla. Settanta milioni spesi male? «Se non ti arriva il pallone mettiti nella condizione di riceverlo. L’ho detto e lo confermo: Vlahovic il controllo della palla non sa cosa sia, se tu la controlli male e non la tieni è un casino e finisci per mettere in difficoltà l’intera squadra. Lui aspetta che il difensore gliela prenda. Milik, invece, ha idea di come si giochi a calcio, crea due o tre occasioni da gol anche in situazioni complicate. Il mestiere del centravanti prevede l’iniziativa individuale. Ad ogni modo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Nell’intervista al Corriere dello Sport,parla anche di: Hai dichiarato chenon sasia il. Settanta milioni spesi male? «Se non ti arriva il pallone mettiti nella condizione di riceverlo. L’ho detto e lo confermo:ilnon sasia, se tu la controlli male e non la tieni è un casino e finisci per mettere in difficoltà l’intera squadra. Lui aspetta che il difensore gliela prenda. Milik, invece, ha idea di come si giochi a calcio, crea due o tre occasioni da gol anche in situazioni complicate. Il mestiere del centravanti prevede l’iniziativa individuale. Ad ogni modo ...

